Da Sofocle al dramma della solitudine e isolamento dell'individuo contemporaneo. Debutta venerdì 20 novembre alle ore 20.30 sul palco del Teatro Astra di Sassari "Antigone", l’ultima produzione dell’associazione sarda La luna del pomeriggio con la regia di Simone Gelsomino. Oltre alla replica di sabato 21 è previsto un matinée per le scuole il 20 novembre.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone della 36^ edizione di Etnia e Teatralità. Fra tradizione e classici 2026-2027 organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

Consegnando agli interpreti un testo attinto dall’originale, Gelsomino indaga il concetto di solitudine e isolamento che pervade il singolo: «La società contemporanea ha imparato a chiamare libertà molte forme della propria solitudine» spiega Gelsomino. «Siamo soli, e ci viene detto che essere soli significa essere liberi. Veniamo continuamente invitati all'euforia, alla festa, al consumo, alla distrazione, e anche questo viene chiamato libertà. Eppure, dietro l'euforia, può nascondersi la paura di fermarsi, di guardare ciò che accade, di riconoscere le proprie responsabilità.»

A rendere di impatto la rappresentazione, oltre ai dieci interpreti (Claudio Dionisi, Eliana Carboni, Fabio Masala, Stefano Dionisi, Antonella Putzulu, Miriam Pinna, Egle Bandiera, Lello Oliveri, Antonio Medas, Manuel Casati) sul palco anche venticinque elementi del Coro dell’Università di Sassari, diretto dalla Maestra Irene Dore, che offriranno al pubblico interessanti suggestioni musicali.

Lo spettacolo utilizza una messa in scena scarna, che attualizza la tragedia intramontabile e la avvicina ai più giovani. «Credo sia estremamente importante avvicinare gli studenti al teatro classico – conclude Gelsomino - ma il dramma non riguarda più soltanto Antigone e Creonte, o lo scontro fra il singolo e il tiranno: riguarda il modo in cui una comunità reagisce quando qualcuno sceglie di esporsi, di disobbedire, di assumersi il peso di una responsabilità. Il mondo continua a fare festa mentre qualcuno muore, e forse la domanda che Sofocle ci consegna, ancora oggi, non è soltanto da che parte stare, ma se siamo ancora capaci di stare da qualche parte. Perché una tragedia non accade soltanto a chi la subisce. Accade anche a chi la guarda, e decide di non vedere».