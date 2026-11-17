Continua la moria di alberi nella pineta di Sinnai: a parlarne sono soprattutto i visitatori, in particolare gli sportivi che ogni giorno raggiungono anche la parte più alta del bosco, a Bruncu Mogumu. "Incontrando" lungo l'asfalto diversi alberi ormai a secco o con le foglie arrossate. Una situazione che preoccupa anche se prosegue la messa a dimora di nuove piantine in sostituzione di alberi secchi o pericolanti soprattutto all'ingresso della pineta.

Anni fa era stata ipotizzata l'Istituzione del Parco naturale regionale "Foresta Campidano” proprio con l'obiettivo di trasformare e tutelare l'area della pineta su un'area di 1136 ettari complessivi: 364 ettari nel Comune di Sinnai, 383 in quello di Dolianova, 213 nel territorio di Settimo San Pietro, 176 ettari nell'agro di Soleminis. Il progetto è stato oggetto di vari incontri pubblici e dibattiti nei territori interessati (tra cui Sinnai, Dolianova e Settimo San Pietro), ottenendo il parere favorevole da parte di diversi consigli comunali coinvolti. La discussione sul futuro e sulla valorizzazione della pineta è poi proseguita nel tempo anche con il coinvolgimento di cittadini e associazioni locali.