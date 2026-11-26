Il caso giudiziario di Beniamino Zuncheddu al centro di una delle iniziative inserite nel ricco programma culturale e didattico, portato avanti dall’Ute, l’Università delle Tre Età di Porto Torres, che si prepara ad inaugurare il 2° Anno Accademico, cerimonia in programma giovedì 3 dicembre alle 17.30, presso la sala conferenze dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara.

Un incontro aperto a tutta la cittadinanza. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, del presidente dell’Ente Parco, Gianluca Mureddu, e dei componenti della Giunta comunale, tra cui gli assessori Maria Bastiana Cocco e Antonello Cabitta. Dopo una breve sintesi dell’attività svolta lo scorso anno, verrà illustrato il nuovo piano formativo dell’Ute, per l’annualità 2026-27, che ha visto un incremento notevole dell’offerta didattica.

Sono stati attivati ben 15 corsi, tra cui quelli di Lingue (inglese e spagnolo), ma anche Diritto, Filosofia, Acquerello, Arte, Informatica, Ricamo moderno, Scrittura di una fiaba, Asinara, Coltivazione, Archeologia e tre percorsi sullo yoga. Insieme all’attività che vede protagonisti i cittadini che per età, per scelta hanno concluso il ciclo lavorativo e produttivo, l’Ute svolge un’attività di raccordo con i giovanissimi: in collaborazione con l’Istituto comprensivo 1, col quale fin dallo scorso anno è stata stipulata una convenzione, ha realizzato un corso di coltivazione per le classi quarte e quinte della scuola primaria e “gestisce” la biblioteca del plesso di Borgona, grazie all’azione volontaria di diverse socie, per la maggior parte ex insegnanti.

Accanto all’attività didattica, inoltre, l’Ute porta avanti una serie di iniziative aperte alla città. La prima ad inaugurare il secondo anno accademico sarà la conferenza affidata all’avvocato Elias Vacca, dal titolo “Revisione processuale o errore giudiziario. Cosa insegna il caso Zuncheddu”, un argomento di stretta attualità, un caso dibattuto conclusosi con l’assoluzione piena di Zuncheddu il 26 gennaio 2024, in revisione del processo dopo oltre trent’anni di carcere. Successivamente, in data 11 dicembre è in programma alla sala Filippo Canu la rappresentazione musicale della fiaba “Nebida, la ragazza del fiume”, un’opera musicale di Giampaolo Cassitta.

«Possiamo affermare con soddisfazione che il primo anno accademico si è concluso con un bilancio estremamente positivo in termini di partecipazione e gradimento da parte degli iscritti, il secondo si prospetta ancora più interessante e produttivo» ha dichiarato la presidente Alba Rosa Galleri che ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica degli Istituti comprensivi cittadini e dell’Istituto superiore Mario Paglietti e lo stesso Ente Parco.