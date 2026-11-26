In arrivo il bando per 27 assunzioni nel Comune di Porto Torres sui cantieri Lavoras. L’Aspal-,– Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – pubblicherà nei prossimi giorni il nuovo avviso pubblico per l’assunzione di 27 lavoratori nell’ambito dei cantieri comunali che rientrano nel programma integrato della Regione finalizzato a sostenere l’occupazione e la ripresa del mercato del lavoro nell’Isola. Le figure professionali richieste sono: 7 muratori in pietra e mattoni; 2 idraulici nelle costruzioni civili; 1 elettricista e installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili; 2 falegnami; 13 manovali e addetti non qualificati dell’edilizia civile e professioni assimilate e 2 tecnici della gestione di cantieri edili.

Nei prossimi giorni sul sito internet del Comune e su quello dell’Aspal saranno pubblicati il bando integrale e tutte le modalità di presentazione della domanda che dovrà avvenire in modo informatizzato sul portale www.sardegnalavoro.it, effettuando l'accesso alla propria area personale, previa autenticazione. L’avviso sarà rivolto a cittadini disoccupati che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID), iscritti al Centro per l'impiego, residenti e domiciliati nel Comune, non residenti ma domiciliati nel Comune. (I lavoratori residenti e domiciliati hanno priorità. I lavoratori non residenti, ma domiciliati nel Comune, sono collocati in subordine rispetto ai residenti). I lavoratori devono essere in possesso delle qualifiche, abilitazioni, patenti, idoneità eventualmente richieste per ciascuna figura e indicate nelle griglie pubblicate nell'avviso. I requisiti di ammissione devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione dell'avviso nel sito istituzionale dell'Aspal‐ Sezione Concorsi e selezioni ‐ Cantieri, nonché al momento dell'assunzione. Sarà l’Aspal a procedere alla formazione delle graduatorie.