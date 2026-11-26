Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di asfaltatura che hanno interessato diverse strade del territorio comunale di Chiaramonti, nell’ambito degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità. Le opere sono state realizzate grazie a due finanziamenti, rispettivamente di 299.000 e 200.000 euro, per un investimento complessivo di 499.000 euro. Gli interventi hanno riguardato la circonvallazione in zona Prammas, dove è stato completato l’ultimo tratto di asfaltatura, via al Carmelo, un tratto di via Madau, via della Resistenza, via Ciriaco Carru, via Walter Frau, un tratto di via Francesco Cossiga, via Brunu, via Budroni, via Capitano Cossu e via Grazia Deledda. Per quanto riguarda via Francesco Cossiga, il tratto ancora da completare sarà interessato da un successivo intervento. Nei prossimi giorni si procederà inoltre a perfezionare l’affidamento dei lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, così da portare a termine il programma di interventi e migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza della viabilità comunale. Un investimento importante per la manutenzione delle strade e per la sicurezza di tutti i cittadini.