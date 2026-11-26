Condannati a 5 anni per la bancarotta fraudolenta della società Capo Caccia Resort. Ieri in tribunale a Sassari la sentenza contro Vittorio Casale e Francesco Vizzari da parte del collegio presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla. Per i giudici il reato del processo “algherese” è avvinto dal vincolo della continuazione con le contestazioni di un procedimento in abbreviato a Milano e su cui il gup del tribunale meneghino si era già pronunciato. Il collegio ha stabilito che gli imputati, per 5 anni, non potranno avere incarichi uffici direttivi in imprese commerciali e, per lo stesso periodo, saranno interdetti dai pubblici uffici. Nella sentenza si dispone anche il pagamento di una provvisionale di 50mila euro in favore della parte civile di Eurotel Condominio Capocaccia. Esclusa per l’immobiliarista Casale l’aggravante di “aver promosso la cooperazione nel reato di altri”.

Sia lui che Vizzari avevano scelto il rito ordinario mentre per gli altri tre protagonisti della vicenda il percorso giudiziario si era concluso da tempo. I fatti risalgono al periodo tra 2008 e 2011, con un epicentro nel 2009, decrittati dal pm Giovanni Porcheddu che ha sostenuto l’accusa. Premettendo in discussione, in Aula d’assise, che le condotte degli imputati «prese una per una possono sembrare operazioni legittime, però messe a sistema in una visione unitaria si comprende che si tratta di operazioni fraudolente», contraddistinte da «natura dissipativa e distrattiva». Si prova, in estrema sintesi, a riportarle qui cominciando da Mg srl che, nel 2008, secondo quanto riferisce Porcheddu, versa «in una situazione di grave dissesto» e istituisce la Capo Caccia Resort, che ne eredita però anche i debiti. Dall’anno successivo prende l’avvio quello che viene definito un «disegno criminoso». I soci stabiliscono di restituire una parte della riserva sovrapprezzo quote del “Resort” e questo chiede allora un mutuo a Banca Marche di 5 milioni e 700mila euro. 5 vanno da Capo Caccia a Mg e da Mg alla “Compagnia Fondiaria Nazionale”, il cui legale rappresentante è Vizzari, ed è controllata da Operae, che avrebbe come dominus Casale.