Le prospettive di rigenerazione del territorio di Porto Torres sotto il profilo della riconversione infrastrutturale, ambientale, storico-culturale e sociale saranno al centro del workshop partecipativo "Una rotonda sul mare", organizzato dall'Università di Sassari in collaborazione con il Comune turritano, in programma venerdì 27 novembre alle 9 nella sala congressi Filippo Canu.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mulas, dell'assessora all'Ambiente e alla Protezione Civile Gavina Muzzetto e dell'assessora all'Urbanistica Cristina Angela Capuana, prenderanno il via i lavori del workshop con gli interventi del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Domenico Bagalà, dell'architetto João Ferreira Nunes dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, in Svizzera, della pianificatrice Chiara Panigatta e di Andrea Rumor, pianificatore e presidente dell’Ordine A.P.P.C. della Provincia di Lodi.Seguirà la tavola rotonda tra esperti provenienti da varie discipline del mondo accademico, professionale e istituzionale di livello locale, nazionale ed internazionale.

Al centro del dibattito il tema della pianificazione territoriale e del ruolo che questa assume nell’organizzazione spaziale delle aree di “margine”, non necessariamente periferiche, ma spesso coincidenti con i nodi strategici della rete di connessioni fisiche e simboliche degli insediamenti. In questo contesto l’area di Porto Torres che ha il suo epicentro nella Torre Aragonese, rappresenta, di fatto, la porta d’accesso alla città e alle sue diverse aree funzionali.

Interverranno l'architetto Lorenzo Cotti, vicepresidente della Fondazione Archivi Architetti Ticinesi, i professori Giuseppe Onni, Bachisio Mario Padedda e Andrea Sulis del DADU di Sassari, Chiara Panigatta, pianificatrice e presidente ASSURB, l'archeologo Enrico Petruzzi e il Pianificatore Andrea Rumor.

Il workshop si inserisce nell'ambito dei laboratori di "Piano, progetto e rischio" e di "Pianificazione, adattamento e resilienza" e rientra tra le attività del progetto Sharper- Uniss- Ras - la Notte dei Ricercatori dell'Università degli Studi di Sassari. Prosegue, dunque, il rapporto di collaborazione tra il Comune di Porto Torres e l'Università degli Studi di Sassari, in particolare con il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) dell'Ateneo sassarese, dopo la positiva esperienza della Summer School internazionale di Urbanistica e Pianificazione, organizzata lo scorso mese di settembre a Porto Torres e dedicata al tema del rischio ambientale, declinato sul territorio turritano. Al percorso intensivo di studio e progettazione hanno partecipato diversi studenti italiani del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari e i loro colleghi giapponesi di Regional Cooperation Studies e di Community Development, (cooperazione regionale e di sviluppo comunitario).

L'iniziativa di venerdì costituisce, inoltre, un primo momento di studio e approfondimento, utile per l'organizzazione di un ulteriore workshop dedicato alla "Rigenerazione urbana e alla riconversione retroportuale di Porto Torres" che l'Amministrazione intende promuovere nelle prossime settimane, sempre in sinergia con l'Università degli Studi di Sassari e con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali competenti sul territorio di area vasta, tra cui la Città Metropolitana di Sassari, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegn il Cipss la Regione Autonoma della Sardegna.