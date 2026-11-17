Il Conservatorio di Sassari rafforza la propria presenza nel panorama europeo dell’alta formazione musicale, aprendo nuove prospettive di collaborazione con importanti istituzioni internazionali. È il risultato della partecipazione, nei giorni scorsi, al Congresso annuale e all’Assemblea generale dell’AEC - Association Européenne des Conservatoires di Amburg, che riunisce circa 300 istituzioni di 57 Paesi.

A rappresentare il "Canepa" alla Hochschule für Musik und Theater sono stati i docenti Mauro Masala e Giuseppe Zinchiri, referenti per l’AEC e le relazioni internazionali, che hanno preso parte alle attività congressuali e avviato nuovi contatti per lo sviluppo di progetti di cooperazione europea, con particolare attenzione alle opportunità formative per studenti e insegnanti.

Il Congresso ha riunito i rappresentanti delle principali istituzioni europee di alta formazione musicale per un confronto sulle sfide e sulle prospettive del settore. Tra i temi affrontati, l’innovazione didattica, l’intelligenza artificiale, la trasformazione digitale, la ricerca artistica, l’inclusione e la cooperazione internazionale.

Il Conservatorio di Sassari ha offerto un contributo attivo al dibattito europeo, in particolare durante l’incontro dedicato alle istituzioni italiane, coordinato da Riccardo Ceni, membro del Council dell’AEC. Su sollecitazione dello stesso Ceni, i rappresentanti del Canepa sono intervenuti sul tema della diffusione e della valorizzazione dei risultati dei progetti internazionali, avanzando proposte che hanno raccolto apprezzamento e sono state prese in considerazione nel confronto tra i partecipanti. Particolarmente significativi i contatti avviati per lo sviluppo di nuove possibili collaborazioni, anche in ambito internazionale.