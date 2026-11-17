Le rassicurazioni della Regione non bastano a scongiurare la crisi della continuità territoriale aerea. Marco Tedde, ex sindaco di Alghero e consigliere nazionale di Forza Italia, attacca la presidente Alessandra Todde e l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, chiedendo interventi immediati per garantire i collegamenti tra la Sardegna e la Penisola.

«Dire che Aeroitalia non ha ancora formalizzato la disdetta e che la Regione attende le risorse ministeriali è come avere una canna di fucile puntata alla tempia e limitarsi a dire che il colpo non è ancora partito», afferma Tedde, ricordando che la compagnia ha manifestato l'intenzione di abbandonare alcune rotte per l'aumento dei costi del carburante e l'insostenibilità economica del servizio.

Secondo l'esponente azzurro, i sei mesi di preavviso non rappresentano una garanzia sufficiente. La Regione avrebbe inoltre dovuto approfondire tempestivamente l'applicabilità dell'articolo 1467 del Codice civile, che disciplina l'eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti. Tedde richiama anche le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che sui social ha annunciato il potenziamento dei collegamenti da Comiso con lo slogan «Aeroitalia, con il cuore in Sicilia». Una scelta che, secondo l'ex sindaco, contrasta con le incertezze sulle rotte sarde. Critiche anche all'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, per aver celebrato un corso di formazione per assistenti di volo organizzato dalla stessa compagnia e sostenuto attraverso voucher regionali. «La presidente Todde esca dal silenzio e chiarisca quali iniziative sta assumendo con il vettore e con il Governo», conclude Tedde. «I sardi hanno diritto a collegamenti certi per motivi di salute, lavoro e studio. La continuità territoriale non si garantisce con le rassicurazioni: servono decisioni, risorse e una strategia concreta».