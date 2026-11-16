Esercitazione di emergenza, il 12 e il 13 novembre scorsi, all’interno della galleria Chighizzu 2, nel Comune di Sassari.

Un’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Sassari e da Anas, e che aveva lo scopo di verificare le procedure previste dal piano di gestione delle emergenze in caso di incendio in galleria. Al km 206 + 800, in direzione Cagliari, si è simulato un incidente a circa 300 metri dall’imbocco della galleria, nei pressi di una postazione Sos.

La simulazione ha ipotizzato uno scontro tra un camion, adibito al trasporto di ipoclorito di sodio, e un’autovettura, in fiamme a causa dell’impatto, con una terza macchina coinvolta e fuoriuscita della sostanza pericolosa dal mezzo pesante.

La simulazione ha permesso di testare il piano operativo di emergenza di Anas e la sinergia con gli enti di soccorso, controllando le procedure di allarme e attivazione, le tempistiche di intervento delle squadre, l’efficacia delle comunicazioni e il funzionamento del Posto di Comando Avanzato. Appurata poi l’efficacia nella gestione dello scenario previsto dal Piano di Gestione delle Emergenze, inclusa la velocità di apertura del varco amovibile della carreggiata. All’esercitazione hanno partecipato Anas, le forze dell’ordine, la polizia locale, personale sanitario, il Comune di Sassari, Arpa Sardegna e la direzione generale della protezione civile della regione Sardegna.