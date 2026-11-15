Violenta tromba d'aria ieri nel centro storico di Cargeghe.

Il Comune riferisce che è stato colpito il patrimonio edilizio e urbano, e alcune case hanno subito un parziale scoperchiamento dei tetti.

Diversi i danni, tra scossaline divelte, cisterne sbalzate al suolo, alberi sradicati e auto danneggiate. Nessun ferito, per fortuna, nel poco tempo di durata dell'evento meteorologico.

Subito attivata la macchina dei soccorsi e della messa in sicurezza che ha visto operare sul campo gli amministratori comunali in sinergia con i Barracelli di Muros. Questi ultimi sono subito intervenuti per supportare le operazioni di monitoraggio, verificare le situazioni di maggiore pericolo e interdire temporaneamente le aree a rischio.