L'Amministrazione comunale di Stintino prosegue nel proprio impegno attivo per la salvaguardia del patrimonio naturalistico e la promozione di una cultura ambientale condivisa.

Nella giornata di sabato, in località Coscia di Donna, 34 volontari sono scesi in campo nonostante le avverse condizioni meteo, riuscendo a recuperare 250 chili di plastica e rifiuti lungo la fascia costiera. L'iniziativa, che si inserisce nel calendario degli appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione plastic free sostenuti dall’Ente, conferma la capacità del territorio di fare rete. La raccolta è stata infatti realizzata in stretta collaborazione con l’associazione Absentia e con i nomadi digitali: un gruppo di giovani lavoratori da remoto che ogni anno sceglie Stintino per un mese, integrandosi nella quotidianità del paese e offrendo un contributo concreto alle iniziative civiche e ambientali promosse a livello locale.

L'evento ha inoltre dimostrato la forte attrattività e il ruolo di riferimento del Comune di Stintino nelle politiche di tutela ambientale del Nord Sardegna, registrando la partecipazione di diversi referenti provenienti da La Maddalena, Santa Teresa, Sassari e Porto Torres, insieme ai rappresentanti del CAI (Club Alpino Italiano), giunti a dare il proprio supporto nonostante le distanze.

«Siete degli eroi, - ha commentato la sindaca Rita Vallebella - perché il lavoro che fate non è solo per il singolo territorio ma per il pianeta intero. Grazie per la dignità che state ricercando e restituendo alla nostra terra.»