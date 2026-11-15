Il maltempo sta creando problemi e disagi alla circolazione stradale nel nord ovest della Sardegna.

Le forti piogge della notte hanno provocato uno smottamento del terreno, ed un tratto della strada provinciale 3 bis per Muros-Ossi è stata transennata, impedendo il transito in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo sono in corso accertamenti per stabilire come procedere alla messa in sicurezza.

Una grave criticità che rischia di far cedere l’asfalto lungo una delle arterie tra le più trafficate. Anche nei paesi limitrofi il maltempo ha fatto registrare allagamenti nelle strade e pericoli alla circolazione.