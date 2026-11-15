Lavori di riparazione sulla condotta idrica: Erula resta senz’acqua

Lavori sulla rete idrica e il paese di Erula resta senza acqua per un giorno. Martedì 17 novembre, dalle ore 6 alle ore 24, sarà interrotto il flusso idrico nella condotta adduttrice Ramo Nord-Pattada per consentire l’esecuzione di quattro interventi straordinari di riparazione. Per Erula è prevista l’interruzione dell’erogazione idrica per l’intera giornata.

Potranno pertanto verificarsi disservizi nella fornitura fino al completamento dei lavori e al ripristino delle normali condizioni di esercizio dell’acquedotto. Alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, dovuti alle operazioni di ripristino della rete. I lavori si rendono necessari per riparare e ripristinare alcune condotte idriche, interventi previsti nell'ambito dell'efficientamento del sistema di collegamento della rete idrica.

La società Abbanoa invita la cittadinanza a tenere conto dell’interruzione programmata e ad adottare le opportune precauzioni per evitare ulteriori disagi.