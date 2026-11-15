Incidente probatorio nei giorni scorsi in carcere per “Replay”. L’operazione dei carabinieri, nel centro storico di Sassari lo scorso 25 agosto, coordinata dai sostituti procuratori Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, ha portato all’arresto e al carcere per 16 persone e a una indagine contro 44 persone per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Davanti al gip Gian Paolo Piana per circa nove ore il pubblico ministero Dore ha sentito in esame un collaboratore di giustizia che, nascosto da un paravento, avrebbe confermato le accuse contro alcuni arrestati dell’inchiesta. A dicembre si terrà il controesame delle difese. L’inchiesta, iniziata nel 2023, secondo le accuse ha raccolto diverse prove su un gruppo criminale egemone nella gestione, in centro storico, del traffico di cocaina ed eroina e, in modo marginale, di marijuana. Sono migliaia le cessioni di sostanza stupefacente registrate e che testimonierebbero l’esistenza di “una rudimentale organizzazione” indirizzata allo spaccio anche tramite fiancheggiatori e vedette, i cui rifornimenti avvenivano attraverso “ovulatori” e corrieri provenienti dalla Penisola.

A difendere gli indagati sono i legali Giuseppe Onorato, Elisabetta Udassi, Carlo Pinna Parpaglia, Luigi Conti, Maria Domenica Camboni, Francesco Sasso, Marco Palmieri, Gabriela Pinna Nossai, Maria Grazia Sanna, Mario Alberto Ruggiu, Valeria Testoni, Gianluigi Poddighe, Gianfranco Vacca, Nicola Lucchi.