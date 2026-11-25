Giorno ricca di manifestazioni oggi a Sassari in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alle 15 nella sala conferenze "Dionigi Mura", nella Palazzina H del Complesso Sanitario di Rizzeddu, è l’Asl 1 a promuovere il convegno "Rompere il silenzio. Riconoscere la violenza. Proteggere la vita", a cui partecipano Prefettura, Questura, Comune, Ordine dei medici, Università, Forze dell'ordine, Associazioni di volontariato e mondo dell'Informazione. La giornalista dell’Unione Sarda, e vice presidente dell'associazione Giulia Sardegna, Caterina De Roberto, oltre a moderare la giornata, introdurrà il tema dell'importanza del linguaggio nel contrastare la violenza.

Alle 17.30 poi in piazza Giulia Cecchettin, di fronte alla scuola di San Donato, il Comitato Centro Storico, organizza un ritrovo sul tema invitando i partecipanti a portare con sé un lumicino o un fiore. Dalle 17 fino a sera inoltrata, in piazza della Stazione 25, nell’Anfiteatro Dopolavoro Ferroviario, si terrà “Lotta culturale contro il femminicidio”, evento culturale con musica, poesia, arte visiva e anche un corso di difesa personale per le donne. Tra due giorni invece, venerdì 27 novembre, nell’Aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza, l’Inner Wheel Club di Sassari promuove “La violenza sulle donne, tra diritto, giustizia e psiche”. Tra i relatori dell’incontro la giudice Monia Adami e il pm Angelo Beccu.