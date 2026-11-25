Ad Ozieri sono cominciati i lavori per il ripristino del sottopassaggio ferroviario nella località di Chilivani. A seguito delle interlocuzioni avute con i responsabili delle Ferrovie Rfi e delle verifiche tecniche effettuate dall'ingegnere, Novin Peiman, da giovedì 26 novembre fino a martedì 1° dicembre, sono in programma gli interventi necessari per ristabilire le condizioni di sicurezza del sottopassaggio ferroviario e consentire il ripristino del collegamento.

Si tratta di un passaggio importante per superare una situazione che sta creando notevoli disagi alla popolazione, soprattutto alle persone anziane e a chi non dispone di mezzi propri per gli spostamenti quotidiani. Nel frattempo, consapevole delle difficoltà che i cittadini stanno affrontando, l'Amministrazione Comunale sta studiando una soluzione alternativa attraverso l'attivazione di un servizio bus navetta Ncc, che possa garantire due ore di servizio al mattino e due ore al pomeriggio, così da agevolare gli spostamenti tra le due parti della frazione: da via Romano Ruiu a via Dei Ferrovieri in Piazza della Stazione e viceversa. Il Comune sta lavorando per individuare le modalità organizzative più adeguate e rendere questo servizio operativo nel più breve tempo possibile. L'obiettivo è chiaro: restituire a Chilivani il suo collegamento e, nel frattempo, garantire risposte concrete alle esigenze della comunità.