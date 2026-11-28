Taglio del nastro per Olos, il nuovo Centro diurno e polispecialistico inaugurato in un’ampia sezione del Polo sociale di Sant’Anna. Gestito dalla Cooperativa sociale Edupè, il centro nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare e ampliare l’offerta dei servizi socio-educativi e specialistici sul territorio, perché siano sempre più accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Una volontà tradotta in un’azione portata avanti da tempo sul Polo sociale di Sant’Anna, oggetto di investimenti per oltre un milione di euro, che oggi può dunque ospitare anche questo nuovo progetto realizzato attraverso la collaborazione con Edupè, cooperativa che mette a disposizione l’esperienza maturata nella gestione di servizi educativi, socio-assistenziali e specialistici. Due le aree principali di attività: un Centro diurno, dedicato a percorsi socioeducativi, sviluppo delle autonomie, attività laboratoriali e partecipazione sociale; e un Centro polispecialistico che offre servizi di terapia comportamentale e parent training, supporto psicologico, logopedia, terapia occupazionale e psicomotricità, attraverso il lavoro di un’équipe multidisciplinare.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Fabrizio Demelas, una delegazione del Consiglio e della Giunta comunale, l’assessora alle Politiche sociali Serena Camboni, la responsabile dei Servizi per le Politiche sociali Bonaria Mameli, la presidente della Cooperativa Edupé Maria Grazia Sias, Padre Danilo Pischedda, guardiano del Convento dei frati Cappuccini, e il dirigente dell’Istituto comprensivo di Sorso-Sennori Carlo Orrù. «L’apertura di OLOS rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di costruzione di un sistema di welfare territoriale sempre più vicino ai bisogni delle persone e delle famiglie – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas –. Abbiamo fortemente voluto questo progetto nella convinzione che la possibilità di accedere a servizi qualificati e specialistici non debba essere condizionata dalla necessità di spostarsi fuori dal proprio comune. Oggi il Polo sociale di Sant’Anna si arricchisce di una struttura destinata a diventare un importante punto di riferimento non soltanto per la comunità sorsense, ma per l’intero territorio. Un investimento sulle persone, sull’inclusione e sulla qualità della vita delle famiglie, che dà concreta attuazione alla nostra idea di comunità».

Open Day venerdì 4 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, con apertura dei locali a tutti i cittadini per conoscere il progetto, gli spazi, i servizi e l'équipe del nuovo Centro diurno e polispecialistico di Sorso (via Sant’Anna angolo via Della Resistenza).