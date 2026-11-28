Il Comune di Usini ha avviato le procedure per la redazione del Puc-Piano urbanistico comunale, in adeguamento alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), con l’obiettivo di garantire la coerenza della pianificazione locale con i vincoli e le prescrizioni sovraordinate in materia paesaggistica, ambientale e di tutela del territorio. L’attuale strumento generale di pianificazione comunale, vigente dal 1999, risulta non adeguato al P.P.R. e necessita dei dovuti adeguamenti, in relazione ai profondi mutamenti intervenuti nel tempo sotto il profilo economico, sociale, ambientale e normativo. Tali cambiamenti richiedono studio ed aggiornamento dell’attuale assetto pianificatorio al fine di renderlo più coerente con le esigenze di governo del territorio, con le politiche di tutela e valorizzazione paesaggistica, nonché con gli indirizzi di sviluppo sostenibile oggi richiesti dalla normativa vigente, rendendo pertanto più rispondente ai tempi la nuova pianificazione urbanistica. Il costo totale del piano sarà pari a 122mila euro. Nei giorni scorsi il sindaco ha firmato la convenzione per l’affidamento dell’incarico allo studio di Architettura ed Ingegneria incaricato per avviare le procedure ed è stato chiesto alla Regione, l’acconto del 50 per cento del totale che verrà erogato ad operazioni avviate per un totale di 72.000 euro.

L’operazione aveva avuto inizio con la precedente Amministrazione, quando il Comune di Usini aveva ottenuto il finanziamento dalla Regione garantendo il cofinanziamento per la cifra di 50.000 di fondi comunali. L’attività comprenderà l’analisi del quadro conoscitivo, la definizione degli assetti urbanistici e normativi, nonché la predisposizione degli elaborati tecnici e cartografici necessari. Contestualmente, è prevista la redazione di tutta la documentazione richiesta per l’attivazione e lo svolgimento della procedura di Valutazione ambientale strategica comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di valutare gli effetti delle scelte pianificatorie sull’ambiente e assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio comunale.