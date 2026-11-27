Parlare agli studenti delle scelte consapevoli. Una iniziativa, che si è svolta ieri a Sassari, nella facoltà di Giurisprudenza, e ha visto la partecipazione di 300 ragazzi provenienti dalle scuole medie e superiori di tutta la provincia.

L'incontro, promosso dalla polizia di Stato, voleva offrire ai più giovani strumenti concreti di conoscenza e riflessione per capire come l’uso di alcol e droga possa avere delle pesanti ricadute non solo sulla salute psicofisica, ma anche sulla libertà individuale.

Nel convegno, moderato dal Commissario Capo della polizia di Stato Virginia Rita Martinazzi, sono intervenuti diversi esperti. Tra questi Paolo Milia, direttore del SerD, che ha riferito sulle conseguenze dirette e a lungo termine delle sostanze stupefacenti e dell'alcol sull'organismo. Inti Piras, dirigente della Polizia Stradale di Sassari, ha rimarcato i gravi rischi legati alla guida in stato di alterazione mentre Paolo Pignataro, esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche contro la droga, si è soffermato sugli aspetti legati alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.

La giornata si è conclusa con il prefetto Armando Forgione, Direttore centrale per le Risorse Umane della polizia di Stato, che ha confermato l’impegno costante del Corpo al fianco dei giovani sottolineando come la cultura della legalità e la consapevolezza rappresentino i veri presupposti per essere realmente liberi. Presenti poi il questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua e il prof. Giovanni Pruneddu per il dipartimento di Giurisprudenza.

