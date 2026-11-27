Una giornata per dare il benvenuto ai nuovi dottorandi e alle nuove dottorande di ricerca del 42° ciclo dell’Università di Sassari, ma anche un’occasione di incontro per tutti coloro che hanno già avviato il proprio percorso all’interno dell’Università. Lunedì 30 novembre alle 17:00, l’Aula Magna dell’Università di Sassari ospiterà il l’ADI Welcome PhD Day, evento organizzato da ADI Sassari, sezione locale dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, in collaborazione con la Scuola di Dottorato e con l’Ufficio Alta Formazione dell’Università di Sassari. L’obiettivo è far conoscere ai dottorandi i propri diritti, i servizi e le possibilità offerte dall’Università e dall’ERSU, l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario.

Il 42° ciclo di dottorato dell’Università di Sassari ha registrato l’ingresso di 95 nuovi dottorandi, con una prevalenza della componente femminile che ricopre il 59% dei posti. Il 69% dei nuovi dottorandi è italiano, mentre il 31% è di altra nazionalità: di questi, un solo giovane ricercatore è proveniente da un Paese europeo, la Spagna, mentre il 96% proviene da Paesi extra UE (i più rappresentati sono Iran e Pakistan, con 6 dottorandi ciascuno).

Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Rettore Gavino Mariotti, del direttore della Scuola di Dottorato Eugenio Garribba, del presidente dell’ERSU Sassari Daniele Maoddi e di Marco Calaresu, presidente del corso di laurea in Scienze della governance digitale e internazionale e già coordinatore di Adi Sassari. L’incontro sarà introdotto e moderato da Enrico Baroffio (coordinatore di ADI Sassari e rappresentante di dottorandi e specializzandi in Senato accademico).

Seguiranno gli interventi che presenteranno le diverse opportunità offerte per i dottorandi. La Scuola di Dottorato verrà presentata da Anna Paola Vargiu, responsabile dell’Ufficio Alta Formazione; Claudia Sanna, responsabile per il Settore Diritto allo studio dell’ERSU, esporrà i servizi dell’Ente Regionale per i dottorandi; il responsabile dell’Ufficio relazioni internazionali Savio Regaglia presenterà le mobilità all’Estero, mentre Nicola Giordanelli, presidente del CUS, illustrerà le attività sportive per i dottorandi.

L’intera organizzazione dell’evento è stata fortemente voluta dal Coordinamento di ADI Sassari che si presenterà al completo ai nuovi colleghi: il vicecoordinatore Guido Casula, la tesoriera Tania Squintu, la responsabile per l’organizzazione Stefania Monti, il responsabile per la comunicazione Mirko Muzzu, il responsabile per gli eventi culturali Claudio Piras, il responsabile per bandi e progetti Edoardo Spano, Sara Errazqi e Francesco Cresci, rispettivamente delegati per l’area medica e per l’area agraria.