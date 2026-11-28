Botta e risposta tra Futuro Nazionale Alghero – Comitato 221 e la UIL Funzione Pubblica sulle criticità della sanità cittadina, con particolare riferimento alle liste d’attesa e al servizio di Radiologia. A sollevare la questione è il movimento politico, che denuncia le difficoltà del Pronto soccorso dell’ospedale Civile, alle prese con oltre 26mila accessi l’anno, i ritardi nell’esecuzione degli esami diagnostici e la saturazione dei posti letto, soprattutto nel reparto di Medicina. Nel mirino anche l’organizzazione della Radiologia, con attese per l’esecuzione degli esami anche quando le sale diagnostiche risulterebbero vuote.

Il Comitato 221 sollecita un intervento della Regione, chiedendo maggiore efficienza, una migliore gestione delle apparecchiature e criteri meritocratici nella scelta dei vertici sanitari. Ricorda, inoltre, le tutele previste dalla normativa per i cittadini in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di attesa. A stretto giro arriva la replica di Oscar Campus, segretario aziendale della UIL FP – ASL Sassari, che respinge la ricostruzione e snocciola i numeri. Sono appena 15 i tecnici sanitari di Radiologia chiamati a garantire le attività di due presidi ospedalieri, il Civile con copertura h24 e il Marino h12, oltre alla reperibilità, all’assistenza nelle sale operatorie e alla gestione di due Tac, due mammografi, quattro apparecchiature di radiologia tradizionale e una risonanza magnetica.

«La disponibilità di una macchina non coincide con la disponibilità del professionista che deve utilizzarla», puntualizza Campus, spiegando come il personale sia spesso impegnato contemporaneamente su più fronti.

Il sindacato chiede alla Direzione aziendale una verifica puntuale delle dotazioni organiche, dei carichi di lavoro e dell’organizzazione delle attività tra i due ospedali. «I cittadini hanno diritto a una sanità efficiente. I lavoratori hanno diritto a organici adeguati e a non essere trasformati nel bersaglio di criticità organizzative che non dipendono da loro».