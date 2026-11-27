La pasta di pane prende forma e diventa arte, raccontando la Natività attraverso una delle tradizioni più suggestive di Olmedo. Domenica 13 dicembre, alle 17, nella chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia, sarà inaugurata la 37^ edizione del Presepe di Pane, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e l’assessorato alla Cultura e alle Tradizioni.

Da giorni i volontari sono al lavoro per allestire la scenografia destinata a ospitare le statuine, realizzate durante un corso coordinato dalle esperte panificatrici Maria Talia Tidore e Mariella Pinna. Un patrimonio di manualità e saperi antichi che ha conquistato riconoscimenti anche oltre i confini del paese. Nel 2024 il presepe è stato inserito nella mappatura dei presepi artistici del Ministero della Cultura e dell’associazione Città dei Presepi, mentre lo scorso anno è stato esposto all’aeroporto di Alghero e nella Biblioteca Universitaria di Sassari.

Ad accompagnare l’inaugurazione sarà l’esibizione del gruppo folk Nostra Signora di Talia. Alle 18, nella chiesa parrocchiale, spazio alla musica con “Cantos de Nadale”, concerto dedicato alle melodie natalizie della tradizione sarda. Protagonista la cantante Cecilia Concas, accompagnata da Angelo Spanu al pianoforte e Antonello Aversano alla chitarra. Ad aprire il concerto saranno gli alunni della scuola primaria di Olmedo con “E sarà Natale” dei Tazenda. Un appuntamento che intreccia artigianato, cultura popolare e musica, frutto del lavoro dei volontari e della collaborazione delle realtà associative locali, della parrocchia e della Protezione civile. Il Presepe di Pane sarà visitabile fino al 6 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.