Via libera alla riqualificazione dell’Ex Compendio Militare di Santa Barbara a Bonorva, un investimento di oltre 2 milioni di euro. Lunedì 30 novembre alle ore 17, presso l’Auditorium Comunale “Annamaria Monti”, la presentazione alla cittadinanza e alla stampa e il primo tavolo di progettazione partecipata del Piru.

Si tratta di un luogo da riscoprire, un progetto da condividere. Il Comune di Bonorva ha avviato ufficialmente il percorso di recupero dell’ex compendio militare di Santa Barbara (ex Ospedaletto Militare) attraverso un Programma Integrato per il Riordino Urbano (PIRU) del valore complessivo di 2.059.375 euro. Per illustrare i dettagli dell’intervento e coinvolgere attivamente la comunità fin dalle prime fasi, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza, che comprenderà anche il primo tavolo di progettazione partecipata.

L’appuntamento si terrà lunedì alle ore 17, presso l’Auditorium Comunale “Annamaria Monti” di Bonorva. Al tavolo dei relatori interverranno Massimo D’Agostino, sindaco di Bonorva, l’ingegnere Giovanni Zanza, capogruppo del progetto, e Aldo Salaris, vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna. L’iniziativa rientra nel ciclo di due tavoli di progettazione partecipata ospitati presso l’Auditorium “Annamaria Monti”, pensati per aprire un confronto diretto e costruttivo con residenti, associazioni e operatori del territorio, raccogliendo proposte e bisogni utili a definire il futuro di uno spazio strategico per la comunità bonorvese.