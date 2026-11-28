Domenica 29 novembre alle ore 18, nella Biblioteca Comunale di Sennori, va in scena “Feminos, storie di donne che resistono nel tempo”, a ingresso libero e gratuito là dove dieci anni fa tutto è iniziato. Nel calendario nazionale Off de “L’Eredità delle Donne” e nella settimana contro la violenza di genere, lo spettacolo nasce da “La casa di Bernarda Alba” di Lorca e dalla traduzione di Rubattu: in una casa in lutto governata da una matriarca severa, segreti e regole antiche si scontrano con la ribellione delle figlie.

La drammaturgia corale è di Maria Paola Cordella con traduzione e consulenza linguistica di Angela Pazzola, su doppio registro italiano e sennorese. In scena Antonietta Brau, Mario Pino Camboni, Maria Giovanna Delogu, Maria Antonietta De Palmas, Giovannina Fois, Antonella Leoni, Giannina Nieddu, Angela Pazzola, Ersilia Pazzola, Gian Mario Pazzola, Maria Antonietta Pazzola, Maria Franca Pazzola, Maria Grazia Soliveras, Tonina Tilocca, Antonietta Tonzanu. Si parte alle 17 con l’aperitivo Narrativo con i vini della cantina Sorres, seguirà alle 18 con lo spettacolo Feminos. Si tratta del progetto di Il Lentischio, Comune di Sennori (Assessorato alla Cultura) e AnonimArtijana ETS, con Biblioteca Comunale e Comes. L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini, realizzato in collaborazione con Regione Emilia Romagna e con il supporto dei main partner Gucci, Gruppo Hera e Fondazione CR Firenze.