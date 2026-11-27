Martedì 1 dicembre, alle ore 15.30, la sala cerimonie del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres (corso Vittorio Emanuele 65), ospiterà un incontro territoriale promosso dal Distretto Rurale del Sassarese e del Golfo dell’Asinara.

L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare le attività in corso, le prospettive future e le opportunità derivanti dall’adesione al Distretto. Al centro dell’incontro, l’importanza di fare rete tra imprese, istituzioni e operatori economici per rafforzare le filiere, valorizzare le produzioni locali e sviluppare progettualità condivise, capaci di generare nuove opportunità di crescita per l’intero territorio.

Il Distretto Rurale si propone di promuovere lo sviluppo rurale sostenibile e valorizzare le produzioni legate al contesto produttivo storico-tradizionale sardo in un’area geografica che comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Porto Torres, Stintino, Sorso e Sennori e gran parte di quello di Sassari. L’incontro è aperto a tutte le aziende agricole, ai produttori e agli operatori economici interessati a conoscere le attività del Distretto e ad aderire alla rete distrettuale.