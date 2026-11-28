L’abitato e il suo rapporto diretto col sistema costiero e l’area portuale di Porto Torres, oggetto di studio dell’Università di Sassari in collaborazione con gli attori del territorio, a partire dal Comune turritano, dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, e da alcuni pianificatori di fama internazionale come João Ferreira Nunes, architetto paesaggista portoghese dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, in Svizzera.

Una pianificazione corale per ricucire il porto alla città secondo un sistema armonico e funzionale, partendo dall’area della Torre Aragonese, la vera porta di accesso al centro urbano.

Il tema al centro del workshop partecipativo "Una rotonda sul mare", promosso dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, tenutosi ieri mattina presso la sala conferenze Filippo Canu di Porto Torres, alla presenza del sindaco Massimo Mulas e dell’assessora Gavina Muzzetto, della pianificatrice Chiara Panigatta e di Andrea Rumor, pianificatore e presidente dell’Ordine A.P.P.C. della Provincia di Lodi. Un’occasione per il presidente della Port Authority, Domenico Bagalà, per delineare i progetti che cambieranno il volto dello scalo turritano, inseriti nel Documento di programmazione strategica di sistema, con l’obiettivo di puntare alla nautica da diporto, con spazi nel porto industriale destinati ad ospitare i maxi yacht e la cantieristica navale per la manutenzione delle grandi imbarcazioni, un percorso di rigenerazione che arriva nel porto commerciale fino alla banchina Dogana Segni, il luogo ideale più vicino alla città per l’approdo delle navi da crociera.

«Da porto “brutto” a porto di accesso ai grandi yacht, queste le nuove sfide e prospettive di uno scalo capace di offrire spazi e margini di crescita, che deve essere abbellito da piante, alberi e panchine, aree verdi da realizzare con soluzione di continuità tra il lungomare, lo scalo commerciale e quello industriale, in sintonia con il resto delle città e con l’isola dell’Asinara che offre tutte le sue bellezze naturali» spiega. Un lavoro di cura e di immagine per attrarre anche le maggiori compagnie da crociera. Nel 2026 si sono registrati 9 scali tra settembre e ottobre, tutti di lusso per un totale di 1500 crocieristi a bordo. «Non possiamo sottrarci ad un esercizio che mette insieme porto e città, - aggiunge Bagalà - il visitatore deve vedere qualcosa di bello e connesso con il resto delle bellezze del territorio». Il contesto è dato dalle opere in corso di realizzazione, a partire dalla piattaforma logistica, opera da circa 86milioni di euro, da costruire nella banchina di ponente del porto industriale, dove è prevista la realizzazione di una vasca di colmata da 310 mila metri quadri e una capacità di 2,3 milioni metri cubi, in grado di ricevere il materiale dell’escavo del porto civico, l’area interessata dalla resecazione della banchina degli Alti fondali (circa 5 milioni), un intervento in corso insieme ai lavori di prolungamento dell’Antemurale di Ponente. «Per la costruzione della diga eravamo partiti da un investimento di circa 30milioni di euro e, oggi, abbiamo raggiunto la somma di 56milioni di euro, a causa dell’incremento dei prezzi dei materiali dopo dodici anni di letargo del progetto», spiega Bagalà. Attualmente l’opera in corso di realizzazione sta rispettando un crono programma che prevede la conclusione dei lavori entro il 2027. «La diga dell’Antemurale consentirà l’approdo in sicurezza delle navi nel porto e una maggiore accessibilità d’inverno, senza costringere le navi a scegliere altri porti per le condizioni meteo avverse», sottolinea. La seconda grande opera sarà la piattaforma logistica. «La sua funzione è duplice- spiega Bagalà- da una parte la logistica al servizio dell’area retro portuale, dall’altra un’area dedicata alla cantieristica e all’ormeggio dei maxi yacht, imbarcazioni che se vogliamo scelgano questo posto, dobbiamo avere un luogo accogliente, inserito in un filo che si collega al lungomare, al porto commerciale, una passeggiata con soluzione di continuità attraverso aree verdi lungo un percorso che arriva fino alla zona industriale capace di legare i pezzi del porto, integrati alla città». La scommessa parte da queste aree dove le richieste di mercato sono destinate a crescere. «La cantieristica crescerà con yacht grandi che hanno bisogno di molto pescaggio, una qualità dello scalo turritano che presenta fondali generosi». In totale il porto offre 427 posti barca fino a 30 metri, 94 fino a 27 metri, 8 oltre i 24 metri e 5 cantieri nautici, con yacht intercettati sulla rotta della Costa Azzurra, Corsica e Baleari. Il gusto del bello abbraccia i progetti del paesaggista Nunes, uno dei professionisti che potrebbe firmare il masterplan per trasformare e rigenerare le aree del porto, a cominciare dalla banchina Dogana Segni, più vicina all’area della Torre aragonese e al contesto urbano. Qui è previsto il dragaggio per portare i fondali da meno 8 a meno 10 metri, per ospitare le grandi navi da crociera. Uno spazio che si vuole migliorare con servizi in banchina per una maggiore vivibilità, passaggi pedonali per i crocieristi, giardini e sedute, un piano integrato con lo studio di viabilità già predisposto. «Spero che passi una norma per fare il rinascimento- dice Bagalà - la sabbia rimossa dall’intervento di dragaggio potrebbe essere utilizzata nelle spiagge interessate dal fenomento dell’erosione costiera». Tra le altre opere in corso la Darsena servizi- secondo lotto, l’elettrificazione delle banchine capace di ridurre i rumori e l’inquinamento nelle aree portuali, i reperti archeologici sotto la gradonata portuale.