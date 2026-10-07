Una passeggiata tra le meraviglie della città antica per anticipare un concerto cameristico tra ironia e intensità drammatica. Venerdì 9 ottobre il Festival Nessun Dorma, organizzato da Ars Aurelia ETS con la direzione artistica di Irene Dore, propone a Sassari due appuntamenti dedicati alla Belle Époque, da vivere insieme oppure separatamente.

Alle 18, a partire da Piazza d’Italia, le narrazioni dello storico dell’arte Alessandro Ponzeletti accompagneranno il pubblico in una passeggiata alla riscoperta del patrimonio e delle meraviglie della città antica. Il sapore e l’atmosfera della Sassari della Belle Époque sarà impreziosito dalla presenza dei rievocatori di Mad Factory de La Grand Jatte, che in abiti d’epoca daranno forma a un percorso in cui storia e rievocazione si incontrano, invitando i partecipanti a guardare la città attraverso le atmosfere del passato. La partecipazione è libera e gratuita.

Alle 21 la serata proseguirà al Teatro Civico con il Trio Visconti, protagonista di un viaggio cameristico tra Haydn e Shostakovich. Il Trio è formato da Anamaria Rusu al violino, Eric Tornabene al pianoforte e Valerio Battaglia al violoncello. Il concerto attraverserà atmosfere suggestive, ironiche e drammatiche, offrendo al pubblico un incontro con le diverse sfumature espressive della musica da camera.

Ad accogliere gli spettatori saranno proprio i figuranti in abiti d’epoca, tra le scenografie studiate da Fabio Loi, che contribuiranno a immergere il pubblico nella più intima ambientazione del festival. La musica si inserirà così in un percorso più ampio, in cui, ad accompagnare l’ascolto, saranno il racconto della città, la rievocazione e l’allestimento scenografico.

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