Uno studio sui corsi d’acqua superficiali, sull’assetto idraulico del bacino urbano e di quelli a destra del Rio Mannu, una verifica sul cosiddetto reticolo idrografico che solca il territorio comunale di Porto Torres, con l’obiettivo di individuare le zone a rischio idraulico e di frana, per prevenire le alluvioni e rimuovere le criticità legate a eventi calamitosi o a situazioni di forti piogge. Le problematiche si concentrano nella circonvallazione della ex 131, in via dell’Industria, una delle arterie a forte flusso di traffico, nell’area industriale e nell’agro. Le attività di integrazione e completamento degli studi di compatibilità idraulica e geologico –geotecnica, insieme allo studio del reticolo idrografico e attraversamenti degli affluenti sono oggetto della variante al Pai- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico- il documento presentato in occasione della commissione congiunta Urbanistica e Protezione civile, presieduta da Gianpiero Madeddu, alla presenza degli assessori competenti Cristina Capuana e Gavina Muzzetto.

Lo studio, redatto e illustrato dall’ingegnere Alberto Luciano e dall’ingegnere funzionario, Mario Cappai, passerà al vaglio del Consiglio comunale, lunedì 30 novembre, prima di essere approvato dalla Regione. Il Pai, attraverso la verifica delle possibili criticità che potrebbero manifestarsi in una condizione climatica particolare, potrebbe incidere anche sulla realizzazione e la variazione del Piano della protezione civile. Lo studio ha messo in evidenza, infatti, alcune criticità sul territorio comunale che devono essere studiate e analizzate affinché, con misure di salvaguardia, si possano risolvere o attenuare certe situazioni che potrebbero creare nel tempo o, in caso di eventi calamitosi o di abbondanti piogge, danni a persone o strutture, con una valutazione a monte dei costi per mettere in sicurezza alcune zone della città. «Questo strumento serve proprio a far capire innanzitutto che siamo in un territorio che deve essere attenzionato anche sotto il profilo della sicurezza delle vite umane e – spiega il presidente Madeddu- soprattutto la consapevolezza che bisogna trovare delle risorse affinché queste opere possano essere realizzate per evitare eventuali catastrofi»