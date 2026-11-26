La rimodulazione dell’orario ferroviario previsto per metà dicembre nell’Isola, accende il dibattito tra Trenitalia, Regione Sardegna e territori locali. E se il Piano complessivo prevede un aumento delle corse totali, per contro c’è un taglio di diverse corse intermedie che coinvolgono diversi comuni della Sardegna, fra cui Porto Torres.

Un problema riscontrato dallo stesso segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu che aveva lanciato l’allarme rispetto al servizio ferroviario programmato da Trenitalia nell’Isola, in parte risolto anche grazie al pronto intervento da parte dell'Assessorato Regionale dei Trasporti.

Persistono, però, nella città del Nord Ovest e gravi problematiche sollevate in Consiglio comunale e poste all'attenzione nei giorni scorsi. «Il servizio ferroviario da e per Porto Torres verso Sassari è passato da cinque coppie di treni a sole tre coppie di treni giornalieri», sottolinea Boeddu. «A questo, peraltro si debbono aggiungere ulteriori forti criticità legate ad orari che non vengono incontro alle esigenze dei pendolari, primi fra tutti gli studenti. Infatti, il primo treno in partenza da Porto Torres a far data 13 dicembre prossimo, - aggiunge - qualora non si rimodulassero gli orari, sarà anticipato di un'ora, costringendo gli studenti a levatacce mattutine con perdita di ore di studio».

Non più alle 7 del mattino bensì alle 6.42 la partenza da Porto Torres per Sassari, con seconda corsa alle 9.30 e alle sera alle 18.42. La partenza da Sassari, nel tardo pomeriggio, è prevista alle 18 e arrivo a Porto Torres alle 18.18. Vi è poi un ulteriore cancellazione delle corse che incidono sui pendolari. Sempre dal 13 dicembre il treno in partenza da Cagliari e diretto a Porto Torres marittima che garantisce l'imbarco verrà soppresso ed i passeggeri saranno costretti ad un viaggio infinito e cambiare tre treni prima di potersi imbarcare.

Per tutte queste ragioni, il segretario Boeddu chiede alla Regione Sardegna «di intervenire nuovamente con i vertici regionali di Trenitalia in maniera da evitare un taglio di servizi e di non modificare gli orari esistenti senza prima aver ragionato in maniera approfondita su quanto realmente serve agli studenti ed ai lavoratori che quotidianamente prendono il treno da Porto Torres».