Alghero brinda al 2027 in diretta nazionale e cambia il volto del suo Capodanno. Dopo settimane di indiscrezioni e incertezze, la Fondazione Alghero ufficializza l’accordo con Mediaset: sarà la Riviera del Corallo a ospitare il palco principale del grande show di San Silvestro di Canale 5, il Cap d'Any Festival.

Due le novità: lo spostamento della manifestazione dal tradizionale Piazzale della Pace alla Banchina Dogana (molto più scenografica) e un super ospite il cui nome, ancora top secret, sembra ormai facilmente decifrabile. 30 milioni di dischi venduti nel mondo, tre dischi di diamante e più di cento di platino. Tutti gli indizi portano a Gigi D’Alessio.

«Per Alghero è un traguardo storico», il commento del presidente della Fondazione Graziano Porcu.

Nei prossimi giorni la conferenza stampa insieme all'assessore regionale Franco Cuccureddu, al sindaco Raimondo Cacciotto e all'assessora al Turismo Ornella Piras.