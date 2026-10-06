Mercoledì 7 ottobre alle ore 20:30, presso il Teatro A. Parodi di Porto Torres in via Matteotti 1, verrà presentata la nuova edizione del laboratorio teatrale per giovani e adulti dai 18 anni, organizzato da La camera chiara e condotto da Stefano Chessa. Informazioni > info.lacamerachiara@gmail.com.

Il laboratorio è rivolto a giovani e adulti, dai 18 anni in su, anche senza nessuna esperienza teatrale, curiosi di scoprire il linguaggio del teatro in un contesto creativo di gruppo. Avrà la durata di 30 incontri con cadenza settimanale tra ottobre 2026 e giugno 2027. Il laboratorio di animazione teatrale sarà un luogo nel quale ognuno avrà l’opportunità di ritrovare e scoprire se stesso, conoscendo e approfondendo le immense risorse, spesso inespresse, che porta dentro. Un’occasione di conoscenza delle proprie possibilità espressive. Una dimensione di gruppo che renderà ciascun partecipante protagonista del processo creativo. Tutto il percorso del laboratorio sarà incentrato su giochi che indirettamente predispongono i partecipanti agli automatismi di base del linguaggio teatrale, senza che si colga la difficoltà dell’impresa, ma, proprio come succede nei giochi, imparando attraverso il divertimento ed il piacere.

Tutte le attività saranno svolte passando con gradualità da esercizi più semplici ad esercizi sempre più schematici e complessi, aggiungendo di volta in volta elementi nuovi alle basi già acquisite. Il percorso del laboratorio prevede una prima fase dedicata alla formazione del gruppo con attività di concentrazione e di sviluppo della creatività; si proseguirà con lo sviluppo dell’espressività attraverso improvvisazioni con il corpo e con la voce; quindi si passerà alla creazione del personaggio così da poter affrontare in ogni modulo dei testi e delle piccole scene teatrali. Stefano Chessa è un attore professionista e dal 2001 lavora in pianta stabile con la Compagnia Teatro “La Botte e il Cilindro”. Nel 1998 ha iniziato il suo percorso di formazione frequentando laboratori e seminari specifici sul lavoro dell’attore tenuti da diversi attori e registi. Nell’estate del 2015 ha frequentato un Corso di Regia Teatrale presso il Teatro Massimo di Cagliari. Dal 2013 conduce a Porto Torres un laboratorio teatrale annuale destinato a giovani e adulti.

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