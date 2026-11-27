Un bacino di carenaggio galleggiante nel molo di Levante del porto industriale di Porto Torres, in grado di ospitare un Distretto della diportistica del Nord Ovest Sardegna. La Regione Sardegna punta sullo sviluppo della cantieristica nautica e rafforza il ruolo del porto industriale di Porto Torres come infrastruttura strategica al servizio della nautica da diporto. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici Antonio Piu, ha approvato un finanziamento di 22 milioni di euro destinato al Consorzio industriale provinciale di Sassari per la realizzazione di un bacino di carenaggio a servizio del nuovo distretto della nautica, destinato ad accogliere un polo specializzato nel refit e nella manutenzione straordinaria delle barche da diporto, anche di grandi dimensioni.

L’intervento consentirà di dotare il porto industriale di Porto Torres di un’infrastruttura dedicata alle lavorazioni su grandi imbarcazioni da diporto, con una lunghezza superiore ai 100 metri, -da 140 a 160 metri- ampliando in maniera significativa le opportunità di sviluppo del comparto del refit nautico nel nord Sardegna. Il finanziamento, richiesto dal Consorzio industriale provinciale di Sassari, prevede una dotazione complessiva di 22 milioni di euro, di cui 20,5 milioni a valere sulle risorse regionali e 1,5 milioni derivanti dalla riprogrammazione di risorse statali precedentemente destinate ad altri interventi portuali. La nuova infrastruttura si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della portualità turistica e della cantieristica, individuate dalla Regione come elementi complementari e fondamentali per la crescita del sistema produttivo.

La presenza di strutture attrezzate e di servizi specializzati rappresenta infatti un fattore determinante per accrescere l’attrattività della Sardegna nei confronti degli operatori nazionali e internazionali del settore. Il progetto ha già trovato una condivisione istituzionale tra l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Comune di Porto Torres e il Consorzio industriale provinciale di Sassari. La realizzazione dell’opera si colloca inoltre nel percorso di infrastrutturazione del porto industriale previsto dal Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa del , approvato dal Ministero dello Sviluppo economico nel 2018. La nuova infrastruttura sarà dotata di capacità di sollevamento di circa 10.000 tonnellate, una lunghezza non superiore ai 160 metri, una larghezza compresa tra i 25 e i 30 metri, con un pescaggio di massimo 13 metri. Inoltre dovrà essere equipaggiata da due gru di 10 tonnellate e il bacino dovrà essere classificato Iacs.