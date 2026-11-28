Il Comune di Osilo ha ottenuto un finanziamento di 500.000 euro dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici, destinato alla sistemazione e alla riqualificazione delle strade extraurbane di Bia e Carros e Badu Canu. Un traguardo che consentirà di migliorare la viabilità e la sicurezza del territorio. Un risultato importante portato a casa dall’amministrazione comunale che punta ad incrementare gli investimenti per migliorare le infrastrutture e rendere più agevoli i collegamenti nelle residenze extraurbane, siti archeologici e attività produttive. In particolare Badu Canu, località rurale e boschiva, è un'area che unisce attività culturali all'aperto, agricoltura biologica e tracce archeologiche. Il bosco e gli spazi di Badu Canu ospitano rassegne ed eventi culturali come il festival di arte ed ecologia Selva, ma anche spettacoli, laboratori e iniziative per famiglie e bambini. Pertanto i percorsi stradali e la viabilità li richiedevano da tempo interventi di messa in sicurezza. Lavori che verranno effettuati anche nell'altra strada dell'agro di Bia e Carros, uno dei percorsi strategici per il raggiungimento di alcuni siti archeologici.