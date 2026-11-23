L’Aula Magna dell’Università di Sassari ospita dal 25 al 27 novembre il 9° Convegno dell’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ICB), un appuntamento dedicato alla condivisione dei risultati scientifici, delle competenze e delle prospettive di ricerca dell’Istituto.

L’iniziativa riunirà il personale delle quattro sedi del CNR-ICB – Pozzuoli, Sassari, Padova e Catania – e vedrà la partecipazione del Direttore del Dipartimento di scienze chimiche e tecnologie dei materiali (CNR-DSCTM), del Direttore dell’Istituto, del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del mondo accademico e dei rappresentanti delle principali istituzioni e realtà che compongono il sistema della ricerca regionale, confermando il valore dell’incontro quale occasione di dialogo e confronto tra ricerca scientifica e territorio.

Il Convegno si propone di valorizzare il contributo dell’Istituto allo sviluppo di nuove conoscenze e tecnologie attraverso lo studio delle molecole biologicamente attive, delle loro interazioni con i sistemi biologici e delle potenziali applicazioni nei settori della salute umana e dell’ambiente. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla chimica sostenibile, alla valorizzazione delle risorse naturali e allo studio della biodiversità, ambiti nei quali la ricerca chimica può contribuire concretamente ad affrontare importanti sfide scientifiche, ambientali e socio-economiche.

Il programma prevede la presentazione e la discussione delle attività scientifiche dell’Istituto, organizzate per aree tematiche, con l’obiettivo di favorire una visione complessiva delle competenze, dei progetti in corso e delle principali linee di sviluppo. Sarà inoltre un’occasione per approfondire i risultati conseguiti, condividere esperienze e individuare nuove opportunità di collaborazione tra i gruppi di ricerca delle diverse sedi.

Le attività del Convegno saranno aperte anche alla comunità scientifica e istituzionale esterna in specifiche sessioni del programma, favorendo la condivisione delle conoscenze e il confronto con il mondo accademico e il territorio.