Niente acqua domani in alcuni quartieri di Sassari. Lo comunica Abbanoa dopo aver registrato un guasto nella condotta “Monte Oro-Ponte Rosello”. I tecnici hanno riscontrato la rottura in un tratto del diametro di 800 millimetri, e per questo si rende necessaria la sostituzione integrale di un giunto in acciaio. Questo verrà realizzato stanotte dall’officina dell’impresa delle manutenzioni per essere pronto domani mattina all’alba quando si avvierà l’intervento di rimozione del vecchio giunto e installazione del nuovo. Operazioni che richiederanno la disalimentazione della condotta per permettere di effettuare le saldature senza il passaggio dell’acqua. A partire dalle 06.30 di domani mattina, martedì 24 novembre 2026, e fino al primo pomeriggio, verrà interrotta l'erogazione verso i quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sacro Cuore, Monte Rosello Basso, Porcellana, Piandanna e Centro Storico. Dalle 22 di stanotte alle 8 di domani, per salvaguardare le scorte del serbatoio di via Milano, niente acqua invece nei quartieri di Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari 2, Mte Furru, Badde Pedrosa.