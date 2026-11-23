Passo avanti decisivo per la rinascita dell’ex Centro residenziale per anziani di viale della Resistenza, ad Alghero. La giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico dell’intervento di riqualificazione, per un investimento complessivo annunciato di 8 milioni e 900mila euro. Il prossimo passaggio sarà la pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. L’obiettivo è restituire alla città una struttura moderna, sicura e efficiente, recuperando un complesso di grande valore sociale e architettonico, progettato nella seconda metà degli anni Cinquanta dall’architetto Simon Mossa e dichiarato inagibile dopo il crollo di una porzione del tetto avvenuto nel 21 luglio 2018.

L'operazione è finanziata principalmente attraverso le risorse dell'accordo quadro sottoscritto nel dicembre 2018 nell'ambito del programma “Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di Città”, che assegnava al Comune di Alghero 7,9 milioni di euro. A questi si aggiungono ora 819 mila euro del Gestore dei Servizi Energetici e 386 mila euro del bilancio comunale.

«Con l'approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno preciso assunto con la città: sbloccare le opere strategiche e restituire dignità a una struttura fondamentale per il nostro tessuto sociale», dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto. «Si tratta di un intervento che guarda al futuro con grande responsabilità, coniugando l'attenzione verso le persone più fragili con la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale».

Il progetto, elaborato dalla società Euro Project Engineering Consulting su incarico del 2023, è stato portato all'approvazione su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro, in coordinamento con l'assessora ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris. «Abbiamo lavorato con determinazione per superare ogni passaggio tecnico e portare finalmente questo progetto alla fase di gara», sottolinea Marinaro, evidenziando la complessità dell'intervento e l'attenzione riservata all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale. È prevista una nuova distribuzione degli ambienti e delle funzioni assistenziali, con la riorganizzazione delle comunità ospitate secondo le normative vigenti, per garantire la massima capienza consentita. Sul fronte edilizio saranno realizzati interventi di ripristino statico e adeguamento sismico, mentre la riqualificazione energetica dell'involucro consentirà di trasformare il complesso in un edificio a energia quasi zero.



