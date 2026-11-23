Uno scenario di pericolo con emergenze improvvise e simultanee, quello affrontato dalle forze operative della Capitaneria di porto di Porto Torres. Una nave affondata con naufraghi da recuperare, ricerca dispersi in mare e sversamento di mille litri di idrocarburi in mare: questa l’operazione dí esercitazione Pollex 2026, affrontata nei giorni scorsi dai soccorritori nelle acque antistanti la città turritana.

Un intervento simulato ma complesso e delicato, dove i soccorritori sono stati chiamati a intervenire a fronte di molteplici emergenze simultanee. Infatti, il particolare contesto dell’esercitazione ha visto l’azione di coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera di Porto Torres su più mezzi a mare e molteplici enti, fra cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari e l’Arpas, oltre che l’azione dell’unità disinquinante con base nel porto turritano in convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

«Al termine dell’esercitazione – dice il comandante della Capitaneria, capitano di Fregata (CP) Mirko Orru’ – è stato possibile apprezzare la simbiosi fra gli attori coinvolti, che ringrazio per la collaborazione, raggiungendo una rapida risoluzione dello scenario. Inoltre, sono emersi interessanti spunti di sviluppo del dispositivo locale, propedeutici al miglioramento del dispositivo antinquinamento marittimo della realtà turritane sul quale la Guardia Costiera ripone costante attenzione».