Consegnati oggi a Sassari i lavori per la riqualificazione dell’edificio vincolato di via Zara. Un intervento da 6 milioni e 400mila euro che, una volta completato, ospiterà la nuova sede del settore comunale dei Lavori Pubblici e dei suoi circa 50 dipendenti.

«Le risorse vengono dal Pnrr- spiega l’assessore Salvatore Sanna- Abbiamo ricevuto una proroga dal ministero fino al dicembre del prossimo anno». Nella costruzione da tre piani e 3mila metri cubi, abbandonata da decenni, si realizzeranno 30 uffici entro il dicembre 2027, deadline per la conclusione dell’intervento. Partito in ritardo perché si è dovuto risolvere il problema dello sgombero di alcune famiglie, che vivevano in modo abusivo nel palazzo, e che hanno trovato alloggio in diverse case comunali.

Prevista poi la demolizione dello “spigolo” che lega l’edificio alla chiesetta consacrata, quest’ultima destinataria anch’essa di un lavoro di rigenerazione. Una volta completate le operazioni, la costruzione rinnovata si inserirà in un compendio che vede la presenza della scuola d’infanzia, all’ingresso dell’ex colonia campestre, del punto ristoro affianco e del parco, restituito di recente alla città con i suoi 5 ettari di area olivettata.

In attesa di novità invece l’edificio non vincolato che si trova di fronte a quello vincolato, beneficiario di quasi 8 milioni di euro, ma che ha visto la risoluzione del contratto con la precedente impresa aggiudicataria. Il progetto è comunque in fase di aggiornamento per via dei cambiamenti nei prezziari regionali.