Carenza di personale, esami ridotti e incertezze sul futuro dell'ospedale Marino di Alghero. Michele Pais, consigliere comunale della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale, questa volta denuncia le difficoltà del Laboratorio analisi, mentre il sindaco Raimondo Cacciotto chiede garanzie sul mantenimento dei servizi ospedalieri.

«La Regione dia una risposta al Laboratorio di Alghero, un'eccellenza della sanità sarda che oggi ha bisogno di personale», scrive Pais in una nota. Pensionamenti e un grave lutto hanno lasciato il reparto in difficoltà, causando una drastica riduzione degli esami, in particolare delle curve da carico. Le donne in gravidanza devono ora raggiungere Sassari per effettuare il test necessario alla diagnosi del diabete gestazionale. Le carenze interessano anche il Servizio trasfusionale, Urologia, Medicina, Chirurgia e Ortopedia. Pais chiede alla Regione personale e tempi certi per ripristinare le prestazioni, pur riconoscendo gli sforzi della dirigenza Asl e degli operatori sanitari.

Sul futuro dell'ospedale Marino è intervenuto anche il sindaco Cacciotto. «Non accettiamo passi indietro. Ben vengano nuovi reparti e maggiori servizi, ma il potenziamento deve essere un'aggiunta, non una sostituzione». Il sindaco respinge l'ipotesi che la riorganizzazione possa penalizzare l'ortopedia e la vocazione storica del presidio. Preoccupazioni già espresse dall'assessora ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris durante la conferenza sociosanitaria di venerdì a Sassari. «Avevamo avuto rassicurazioni sull'adeguamento e la ristrutturazione del Marino, soprattutto a fini riabilitativi. Vorremmo fossero confermate». Il Comune, dunque, chiede alla Asl garanzie sul mantenimento delle attività e una programmazione sanitaria condivisa per l'intero Nord-Ovest Sardegna.