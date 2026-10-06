Prime sanzioni conseguenti agli atti di vandalismo degli ultras della Torres domenica a Campobasso.

Il giudice sportivo ha multato la società sassarese di 400 euro «per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto e danneggiato alcuni dei servizi igienici loro riservati».

Non solo, il danneggiamento dei servizi igienici dello stadio molisano potrebbe costare ancora più caro perché il giudice prevede «obbligo di risarcimento se richiesto».

Spetterà invece all'autorità giudiziaria decidere l'eventuale Daspo per i tifosi identificati e deferiti, sia della Torres, sia del Campobasso.

© Riproduzione riservata