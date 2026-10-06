Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in località Scala Mala, ad Alghero. Intorno alle 17.30 un’auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente.

Nell’impatto il mezzo commerciale ha avuto la peggio, ribaltandosi sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e, dopo le prime cure, sono stati trasportati al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Terminati i soccorsi, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli e dell'area interessata dall'incidente. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, ai quali spettano i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

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