Dai social alla politica. Ha scatenato un caso la risposta dall'account ufficiale della Regione Sardegna al post facebook con cui Ryanair ha annunciato di valutare la sospensione dei voli da e per Alghero e Olbia.

«Sardi, questa notizia riguarda direttamente voi – ha scritto il vettore sui social, ribadendo la comunicazione diffusa alle redazioni -. Ryanair sta valutando di sospendere tutti i voli da e per Alghero e Olbia a febbraio e marzo 2027. Non è una decisione definitiva, ma è un segnale serio. E la causa è chiara: la Regione non ha mantenuto l'impegno di abolire l'addizionale municipale da novembre». Quindi il commento a stretto giro dall'account ufficiale della Regione Sardegna: «Ciao Ryanair, piccolo errore di rotta! La Regione Sardegna ha già stanziato le risorse per abbattere la tassa d'imbarco. Trattandosi di un tributo statale, spetta al Parlamento modificare la legge per consentirne l'abbattimento. Destinazione consigliata? Roma!».

Un botta e risposta che ha suscitato la dura reazione di Fratelli d’Italia. «Vergognosa caduta di stile nella pagina della Regione Sardegna – il commento del capogruppo in Consiglio regionale Paolo Truzzu -. Non si tratta di una pagina bianca a cui affidare i propri pensieri o inserire opinioni personali, è la pagina istituzionale della regione Sardegna, non l’ufficio di propaganda della presidente Todde».

Quanto ai riferimenti all’addizionale municipale «la gravità della falsità delle affermazioni prende in giro un popolo già martoriato dal bando inefficace della continuità territoriale e relega i sardi ad un isolamento sempre maggiore - continua Truzzu - Davanti ad un rischio così grave per i cittadini, imprese e turismo, un’istituzione non scherza e non usa i propri canali per scaricare altrove il peso politico della vicenda». «Vogliamo conoscere il nome del dipendente della regione che ha scritto il post fasullo e chiediamo che sia adottato immediatamente un provvedimento disciplinare - la conclusione – I sardi hanno diritto al massimo rispetto da parte di coloro che sono stati eletti per rappresentarli, da parte di coloro che sono preposti a legiferare per il bene della comunità e da parte di coloro che per deontologia devono e non dovrebbero celare nella “verità” il sacrosanto diritto all’informazione».