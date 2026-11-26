J-Ax, un nome molto celebre nel panorama musicale nazionale, capace di smuovere in poche ore l’intero comparto turistico del territorio. A raccontarlo sono gli operatori del settore.

La struttura ricettiva Villa Teresina, nel centro di Tortolì, ha registrato il tutto esaurito in sole 24 ore dall’annuncio dell’artista. «A dimostrazione di quanto un evento di questa portata possa rappresentare una grande opportunità per il nostro territorio», racconta Davide Mura, titolare del boutique hotel Villa Teresina. Un riscontro immediato arrivato anche per Fiorella Fanni, del b&b La Tortorella, che conferma come l’effetto dell’annuncio si sia fatto sentire subito sulle prenotazioni.

Mura rivolge i complimenti agli organizzatori e all’amministrazione comunale, «che finalmente sta dimostrando di saper valorizzare Tortolì e Arbatax, riportandole alla ribalta e dando la visibilità che meritano».

Manifestazioni di questo livello, sottolinea l’operatore turistico, non rappresentano soltanto un’occasione di festa e intrattenimento, ma costituiscono un importante volano economico per le strutture ricettive, la ristorazione e tutte le attività commerciali del territorio, contribuendo alla destagionalizzazione turistica. «Tortolì e Arbatax hanno tutte le potenzialità per essere una destinazione attrattiva durante tutto l’anno, non soltanto nei mesi estivi. Mi auguro che questo evento sia l’inizio di un percorso di crescita e valorizzazione della nostra città, attraverso una programmazione sempre più ambiziosa».