Settimo San Pietro ha celebrato a Casa Dessy la Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada con il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto comprensivo sui temi dell’educazione stradale e della donazione.

L’iniziativa si è svolta grazie all’associazione “Ciao more” fondata da Patrizia Sarritzu e Pino Piras, genitori di Riccardo, un ragazzo di Quartu che qualche mese fa ha perso la vita in un incidente stradale e la cui donazione degli organi ha dato una nuova vita ad altre persone.

I suoi genitori, Patrizia e Pino, assieme ai loro familiari, hanno scelto di non chiudersi nel dolore ma di affrontarlo con coraggio e determinazione, con la costituzione dell’associazione che ha lo scopo di promuovere l’educazione stradale e la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Hanno collaborato alla giornata i relatori Nicoletta e Francesca Piras, il comandante della Polizia Locale Giuseppe Mulas, l’ufficiale Cristian Pisano, il medico rianimatore Marco Dominici, Michele Cogotzi titolare dell’autoscuola Mi.To, l’Ispettore della Polizia di Stato Maurizio Mascia della Questura di Cagliari.