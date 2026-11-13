Dalla polizia locale di Quartucciu arriva il bilancio degli ultimi interventi nel campo dell’abbandono di rifiuti: un imprenditore è stato denunciato all'autorità giudiziaria e due residenti sanzionati. L’ultimo episodio riguarda un’area vicino alla nuova SS 554 bis, nei pressi dell’Hotel I Ginepri, trasformata nel tempo in una discarica a cielo aperto.

«Le indagini del Nucleo di Vigilanza Ambientale, tra ispezioni dei materiali abbandonati, fototrappole e verifiche incrociate, hanno portato all’identificazione del titolare di un’impresa, denunciato all’Autorità Giudiziaria. All’uomo abbiamo anche intimato di bonificare il terreno. I rifiuti sono stati così rimossi e il sito ripulito», conferma Fabio Carboni, comandante della polizia locale di Quartucciu. Non solo agro. Novità anche nel centro abitato dove, come spiegato dal Comandante, gli agenti hanno individuato due residenti responsabili dell’abbandono di sacchi di rifiuti: il primo in via Mandas, mentre il secondo in via delle Serre. «Per entrambi sono scattate sanzioni amministrative. La tutela del nostro territorio e del decoro urbano rappresenta una priorità assoluta», sottolinea il Comandante Carboni.