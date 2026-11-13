Pula, in arrivo gli avvisi per il saldo Tari 2026: pagamento entro il 31 dicembre

Sono in corso di spedizione gli avvisi di pagamento relativi al saldo e conguaglio della Tari 2026. Il Servizio Tributi del Comune di Pula ha avviato l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, che dovranno provvedere al versamento dell'importo dovuto entro il prossimo 31 dicembre, in un'unica soluzione.

Per il 2026 il pagamento della tassa sui rifiuti è stato organizzato in due fasi. La prima, relativa all'acconto, era stata calcolata nella misura del 70% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe 2025 ed era stata suddivisa in due rate, con scadenze fissate al 31 agosto e al 31 ottobre.

Adesso arriva il momento del saldo, determinato sulla base delle tariffe Tari approvate per il 2026. L'importo indicato nei nuovi avvisi rappresenta la differenza tra il totale della tassa dovuta per l'intero anno e quanto già addebitato con l'acconto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre, utilizzando esclusivamente l'avviso allegato alla comunicazione ricevuta.

L'amministrazione comunale ricorda inoltre che i contribuenti possono verificare la propria posizione tributaria attraverso lo Sportello del Contribuente, accessibile online mediante SPID o Carta d'identità elettronica. Dal portale è possibile consultare gli immobili iscritti ai fini TARI, controllare i versamenti effettuati e scaricare gli avvisi di pagamento.