Appello dei genitori della scuola primaria di Isili all'amministrazione sul servizio mensa. I bambini costretti ad uscire fuori dall'edificio scolastico per arrivare nella struttura che accoglie la refezione.

«I bambini», hanno segnalato diversi genitori, «per raggiungere la mensa sono attualmente costretti a uscire all'aperto e a percorrere il tragitto senza alcuna copertura, rimanendo esposti al freddo, alla pioggia e alle intemperie».

Situazione che si è verificata proprio stamattina quando all'ora di pranzo pioveva a dirotto e si è dovuto aspettare che la pioggia finisse per usufruire del pasto con inevitabili ritardi sulle tempistiche. «Da tempo si è parlato della necessità di una copertura», spiegano i genitori, «che consenta loro di raggiungere la mensa in sicurezza e al riparo dalle condizioni climatiche avverse, ma ad oggi non si hanno ancora informazioni chiare sui tempi di realizzazione dell'intervento».

Le famiglie chiedono dunque chiarezza e sollecitudine nella risoluzione di una situazione che non può essere tollerata oltre visto che l'inverno è ormai alle porte.