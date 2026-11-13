La Giunta Comunale di Settimo San Pietro ha approvato il progetto per i lavori di completamento del Palazzetto dello Sport di via I Maggio dove già da un anno è in corso un importante intervento di riqualificazione ormai prossimo alla conclusione, grazie ad un investimento di un milione di euro.
Con questo ulteriore stanziamento di circa 34 mila euro verranno da subito installati 334 seggiolini per il pubblico, sistemata l’area del piazzale esterno e realizzate le protezioni avvolgenti in gomma attorno a tutti i pilastri per garantire la sicurezza degli atleti.
Raffaele Serreli