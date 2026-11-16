«Oggi voglio condividere con voi una notizia importante, che riguarda da vicino Villaputzu e tutto il Sarrabus. Ho ricevuto la determinazione del 13 novembre 2026 della Città Metropolitana di Cagliari, con la quale sono stati formalmente affidati alla S.C.I.R. – "Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l", i lavori per gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza del ponte sulla ex SS 125. Il provvedimento è esecutivo e consente ora di procedere con gli adempimenti per la stipula del contratto e le relative firme». Lo dice il sindaco di Villaputzu, Pierpaolo Piu, aggiungendo che «la Città Metropolitana ci ha inoltre confermato, nel corso delle nostre interlocuzioni, che la consegna del cantiere alla nuova impresa è prevista per il prossimo 30 novembre. Dopo le difficoltà che hanno portato alla risoluzione del precedente contratto, abbiamo finalmente un atto concreto e una prospettiva temporale per la ripresa dei lavori».

L'affidamento riguarda lavori per oltre due milioni e centomila euro, oltre IVA, nell'ambito di un finanziamento complessivo di circa 3,66 milioni di euro.

«È una notizia che accolgo con soddisfazione, ma anche- dice ancora il sindaco Piu- con il senso di responsabilità che questa situazione richiede. Sappiamo bene che l'affidamento e la consegna del cantiere non significano ancora la riapertura del ponte. Saranno necessari l'effettiva ripresa dei lavori e il completamento degli interventi previsti. In questi mesi abbiamo mantenuto interlocuzioni quotidiane con la Città Metropolitana di Cagliari, seguendo da vicino l'evoluzione della vicenda, confrontandoci sulle difficoltà e sollecitando ogni passaggio necessario per superare una situazione che continua a creare disagi alla nostra comunità e all'intero Sarrabus. Voglio ringraziare la Città Metropolitana, i suoi dirigenti e funzionari per la disponibilità e il lavoro svolto. Il confronto costante e la collaborazione istituzionale sono stati importanti per arrivare a questo risultato».

Il sindaco Piu, aggiunge che «continueremo a seguire con la stessa attenzione i prossimi sviluppi, a partire dalla consegna del cantiere, chiedendo tempi chiari per l'esecuzione e il completamento dei lavori. Ma voglio anche ribadire un concetto che considero fondamentale. Non possiamo continuare a pensare che la viabilità di Villaputzu e dell'intero Sarrabus debba dipendere esclusivamente dal ponte di ferro o dal guado del Flumendosa, come è accaduto in questi ultimi anni. Per questo continueremo a insistere, su tutti i fronti e presso tutte le istituzioni competenti, affinché vengano valutate, progettate e finanziate anche soluzioni alternative, capaci di garantire collegamenti più sicuri, efficienti e adeguati alle esigenze del nostro territorio. Il ripristino del ponte è una priorità, così come lo è mantenere percorribile il guado nelle necessarie condizioni di sicurezza. Ma non possiamo fermarci a questo. Villaputzu e il Sarrabus meritano una viabilità che non li esponga continuamente al rischio di isolamento e che sia all'altezza delle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle attività economiche».

«È un obiettivo - chiude il sindaco Piu – che richiede programmazione, investimenti e responsabilità condivise. E sul quale continueremo a lavorare con determinazione, senza limitarci a gestire le emergenze. Oggi possiamo guardare a questo percorso con un po' più di fiducia, senza abbassare l'attenzione. Un passo importante è stato compiuto. Ora attendiamo la consegna del cantiere del 30 novembre e, soprattutto, la ripresa dei lavori e risultati concreti».